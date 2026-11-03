Manelyk defiende a Rafa Mercadante como nuevo Capataz de La Granja VIP: “Que se ubiquen las envidiosas” (VIDEO)
A pesar de que han tenido momentos complicados, la convivencia de Mane y Rafa va mejorando, al grado de que hasta lo apoyó en su primer día de Capataz.
Rafa Mercadante se convirtió en Capataz de La Granja VIP para la semana 9 y quiso empezar su trabajo desde muy temprano. Y la que notó su actitud tan entusiasmada, fue Bebeshita, quien le hizo burla de que ya traía puesto su chaleco y quiso mofarse de esta situación, pero Manelyk salió en su defensa y le dio la razón cuando el conductor dijo que le lucía bien, tachando de “envidiosa” a Daniela por no apoyarlo en esta etapa.