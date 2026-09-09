Manelyk se enfrenta con Azalia en La Granja VIP y EXPLOTAN contra el Granjero que “metió cizaña”

Aunque Manelyk y Azalia quieren hacer un alianza en La Granja VIP Segunda Temporada, todo parece indicar que Kevyn Contreras no quiere que esto ocurra. Al menos es lo que dejó ver cuando les metió cizaña para que se pelearan por un vaso sucio, y aunque casi lo logra, muy pronto se dieron cuenta de las intenciones del comediante y terminaron reclamándole por buscar causar problemas.