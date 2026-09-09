Granjeros BAUTIZAN con PECULIARES nombres a gallo y gallinas dentro de La Granja VIP

Este primer miércoles dentro de La Granja VIP Segunda Temporada los Granjeros vivieron un momento muy especial: el bautizo del gallo y las gallinas del corral. Cada nombre estuvo inspirado en una emotiva y divertida historia que los Granjeros explicaron al Tío Pepe y a todos sus compañeros. El nombre para el gallo fue “Juanito Cachondo” y para las gallinas “Pauchis” y “Las Migajeras”.