“Me di por vencida”: Manelyk revela el vacío que no ha podido llenar pese a su fama

Manelyk González sacó su lado más personal ante la pregunta de Julio Camejo: “¿Cuál es tu sueño?”. La influencer procedió a contar que se siente exitosa en varios aspectos de su vida, tanto familiar como profesional y económico. Sin embargo, confesó que siente un vacío respecto al amor. Un momento reflexivo que llevó a pensar sobre el camino de su vida.