“Me di por vencida”: Manelyk revela el vacío que no ha podido llenar pese a su fama
La influencer admitió sentirse exitosa en varios aspectos de su vida, pero hay un hueco que la fama no pudo llenar hasta el momento
Manelyk González sacó su lado más personal ante la pregunta de Julio Camejo: “¿Cuál es tu sueño?”. La influencer procedió a contar que se siente exitosa en varios aspectos de su vida, tanto familiar como profesional y económico. Sin embargo, confesó que siente un vacío respecto al amor. Un momento reflexivo que llevó a pensar sobre el camino de su vida.