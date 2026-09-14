¡Hubo traiciones y pleitos en La Granja VIP! Manelyk EXPLOTA contra María Karunna y se desata la GUERRA con Niurka
La Granja VIP: Manelyk desata la guerra contra Niurka Marcos y María Karunna. las discusiones y las traiciones estuvieron al límite en La Granja VIP.
La Gala estuvo IMPACTANTE. Hoy se hizo presente la tensión, las discusiones, los reclamos pero sobre todo, La Traición. La guerra entre Manelyk y Niurka se enciende. Por otro lado, la traición de María Karunna enciende los animos y Manelyk no se queda callada.