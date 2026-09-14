VIDEO: Kunno a punto de VOMITAR en su primer día como Peón de la Granja VIP y SUFRE limpiando el chiquero de los cerditos
Aunque empezó esta aventura con mucho entusiasmo, Kunno se dio cuenta de que ser Peón no es nada fácil y está viviendo sus PEORES momentos en La Granja VIP.
Kunno se convirtió en Peón de La Granja VIP Segunda Temporada por decisión del público y desde el primer momento puso en evidencia lo mucho que le preocupaba esta misión. Aun así, se dispuso a hacer las tareas de limpieza con los cerditos, sin imaginarse qué tan difícil le sería y que estaría a punto de vomitar por no soportar los olores.