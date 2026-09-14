“Es una perra quedabien": El equipo de Manelyk en La Granja VIP NO confía en Mónica Escobedo por esta razón
Aunque Mónica ha tratado de mantenerse neutral en los pleitos de La Granja VIP, para Azalia esta actitud no es genuina y solo quiere evitarse problemas.
Tras la primera eliminación de La Granja VIP, las alianzas ya son más que evidentes y los Granjeros están atentos a cualquier actitud extraña. Es por esto que Mónica ahora está en la mira de Azalia, Manelyk, Daniela y Fernando, quienes se dieron cuenta de que la comediante siempre dice lo que los demás quieren escuchar, pero no porque sea genuina, sino que quiere “engañarlos” y no echarse a nadie encima.