“Es una perra quedabien": El equipo de Manelyk en La Granja VIP NO confía en Mónica Escobedo por esta razón

Tras la primera eliminación de La Granja VIP, las alianzas ya son más que evidentes y los Granjeros están atentos a cualquier actitud extraña. Es por esto que Mónica ahora está en la mira de Azalia, Manelyk, Daniela y Fernando, quienes se dieron cuenta de que la comediante siempre dice lo que los demás quieren escuchar, pero no porque sea genuina, sino que quiere “engañarlos” y no echarse a nadie encima.