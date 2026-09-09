“Sí le menté la madre": Pascal Nadaud explica su FUERTE PELEA con Kevyn Contreras en La Granja VIP (VIDEO)
Aunque los Granjeros le pidieron que no se tomara las cosas tan en serio, Pascal está convencido de que hizo lo correcto al enfrentar a Kevyn en La Granja VIP.
El cansancio ya empezó a hacer estragos en Pascal Nadaud y provocó que tuviera una fuerte discusión con Kevyn Contreras en la que lo tachó de flojo y le reclamó que no les ayudara en nada con los peones. Luego de este tenso momento, el atleta se puso a platicar con María Karunna y le explicó que, desde su punto de vista, lo que está pasando con su compañero es injusto y por eso es que tuvo una reacción tan explosiva que sorprendió a todos en La Granja VIP Segunda Temporada.