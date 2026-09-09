“Sí le menté la madre": Pascal Nadaud explica su FUERTE PELEA con Kevyn Contreras en La Granja VIP (VIDEO)

El cansancio ya empezó a hacer estragos en Pascal Nadaud y provocó que tuviera una fuerte discusión con Kevyn Contreras en la que lo tachó de flojo y le reclamó que no les ayudara en nada con los peones. Luego de este tenso momento, el atleta se puso a platicar con María Karunna y le explicó que, desde su punto de vista, lo que está pasando con su compañero es injusto y por eso es que tuvo una reacción tan explosiva que sorprendió a todos en La Granja VIP Segunda Temporada.