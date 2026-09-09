Manelyk cumple sus funciones de Granjera y ORDEÑÓ a una vaca ¿te lo imaginabas?

‘La Reina de los Realities’ lo esta dando todo en La Granja VIP y ha mostrado un gran interés por cuidar y proteger a las vacas. Esta mañana ha sido muy buena para Manelyk y decidió ordeñar a una vaca con ayuda de Fer Lozada, mientras ambos platicaban sobre la estrategia que usarán en la noche para la Asamblea donde tendrán que nominar a uno de sus compañeros.