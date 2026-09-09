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"¿Y tú qué sabes de mi felicidad?": Manelyk habla con Pimpinela Escarlata de la asamblea en La Granja VIP (VIDEO)

Ahora que la primera asamblea de la temporada está cerca, Manelyk encaró a Pimpinela Escarlata para que entienda por qué es tan importante en La Granja VIP.

La asamblea en La Granja VIP Segunda Temporada tiene a todos los Granjeros a la expectativa, pues mientras hay unos que no pueden esperar a sus rivales, hay otros que le temen a la confrontación, justo como le pasa a Pimpinela Escarlata, que no quiere arruinar la convivencia tan rápido. Sin embargo, Manelyk ya le explicó que tiene que ser muy inteligente para estas dinámicas y le aconsejó que piense bien contra quién se va a ir y por qué.

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