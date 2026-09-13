Las labores de peón ponen a prueba a Fernando Lozada: casi VOMITA al recoger la popó

Las labores de peón ya comenzaron a pasarle factura a Fernando Lozada, quien no pudo ocultar el asco mientras se encargaba de recoger la popó de los animales en La Granja VIP.

El participante comenzó a sentirse muy mal durante la tarea y llegó al punto de querer vomitar. Sin embargo, explicó que prácticamente no tenía nada en el estómago, por lo que no pudo hacerlo, aunque las náuseas fueron evidentes. A pesar del malestar, Fernando tuvo que continuar con las responsabilidades de los peones, entre ellas limpiar los espacios y encargarse de los animales. El momento dejó claro que no todos están preparados para enfrentarse a las tareas más desagradables de la granja.