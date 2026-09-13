Rafael Mercadante se prepara para lo PEOR y se despide de sus compañeros antes de la eliminación

Rafael Mercadante fue el primero en despertar y aprovechó el momento para comenzar a despedirse de sus compañeros de La Granja VIP, ante la posibilidad de convertirse en el primer eliminado de la temporada.

El conductor se acercó a Kevyn y, después de estrecharle la mano, le expresó que había sido un placer compartir esta experiencia con él. Incluso ambos acordaron comenzar a seguirse en redes sociales.

Rafa tomó la situación con tranquilidad y aseguró que será lo que Dios quiera y lo que decida el público. Además, dejó claro que, en caso de salir de la competencia, continuará apoyando a sus compañeros desde las galas. Su inesperada despedida llamó la atención por lo temprano que ocurrió.