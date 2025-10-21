inklusion logo Sitio accesible
La Granja VIP | Linet llama “pick me” a Sandra Itzel y desata polémica entre los críticos

Un comentario de Linet sobre la actitud de Sandra Itzel encendió el debate dentro y fuera de La Granja VIP.

La tensión aumentó en La Granja VIP luego de que Linet calificara a Sandra Itzel como “pick me”, señalando que busca protección de los hombres dentro de la competencia.
El comentario no tardó en generar controversia entre los críticos, quienes debatieron si la observación de Linet fue justa o una exageración.

