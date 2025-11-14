¡Llegaron los conejos a La Granja VIP! Así reaccionaron los granjeros ante los nuevos habitantes
Luego de una semana de espera, los granjeros por fin conocieron a los conejos que formarán parte de La Granja VIP.
Les tomó una semana de trabajo construir el hábitat que usarán los conejos, pero los granjeros ya conocieron a los nuevos animalitos de La Granja VIP; Manola Díez es una de las más emocionadas por la llegada. El Tío Pepe les explicó cómo se cargan correctamente y cómo se deben tratar.
