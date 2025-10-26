inklusion logo Sitio accesible
La Granja VIP
La Granja VIP |Los peones viven una semana de conexión total con los animales en La Granja VIP

Entre trabajo, cuidado y ternura, los peones disfrutaron una experiencia única en contacto con la naturaleza.

Esta semana, los peones de La Granja VIP vivieron jornadas llenas de conexión, aprendizaje y cariño junto a los animales. Lejos del estrés de la competencia, los participantes se entregaron por completo a las labores del campo, fortaleciendo su vínculo con cada una de las especies que cuidan día a día.

