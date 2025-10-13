inklusion logo Sitio accesible
La Granja VIP
La Granja VIP | ¡Los peones de La Granja VIP rompen las reglas y enfrentan sanciones!

Los cuatro peones causaron controversia por sus malas prácticas y falta de respeto a las normas de la granja.

¡La disciplina en La Granja VIP se pone a prueba! Los cuatro peones del reality están en el ojo del huracán tras haber sido señalados por romper las reglas y mantener malas prácticas dentro de la granja. Su comportamiento no pasó desapercibido por la producción ni por sus compañeros, quienes ya mostraron su molestia ante la falta de respeto a las normas que rigen la convivencia.

