Pascal Nadaud habla del FUERTE momento que marcó su vida cuando era pequeño y no controló el llanto
Durante una dinámica de La Granja VIP, Pascal se dejó ver vulnerable antes sus compañeros y el público contando un momento que marcó su vida.
La Granja VIP Segunda Temporada, ha tocado las fibras más sensibles de los Granjeros, pues esta noche ellos abrieron su corazón para hablar sobre aquello que quieren arrancar de su vida; sin embargo, Pascal comentó que no quiere “arrancar” nada, pues acepta todo lo que ha pasado, pues es lo que lo ha llevado hasta donde está ahora y habló sobre un fuerte abuso que sufrió cuando era muy pequeño.