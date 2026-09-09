¡Crece la dinastía! Alex Fernández ‘destapa’ a dos miembros de su familia como cantantes
Además de compartir dónde pasará las fiestas patrias, Alex Fernández reveló que su hermana América ya prepara su lanzamiento musical. ¡Ojo a la otra revelación!
La dinastía Fernández continúa creciendo musicalmente hablando. Alex Fernández reveló a la prensa que Mía, su hija mayor, ya le compartió que le gustaría dedicarse a la música. Además, el hijo del ‘Potrillo’ confirmó que su hermana América ya prepara su lanzamiento como cantante. Aquí todos los detalles.