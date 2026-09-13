“Tú no eres su chile”: Pascal aconseja a Fernando por el desencuentro con Manelyk
Los granjeros ya detectaron quién está a punto de explotar dentro de La Granja VIP
Durante una conversación dentro de La Granja VIP, Pascal y Fernando Lozada hablaron sobre las personas con las que sienten mayor afinidad dentro del reality y también sobre aquellos compañeros que consideran más cerca de explotar.
En medio de la charla, Pascal le hizo una peculiar aclaración a Fernando al hablar de Manelyk: “Tú no eres su Chile”, dejando entrever que no considera que Fernando tenga que asumir el papel de protegerla. Los dos también coincidieron en que Mono está a punto de explotar, mientras que señalaron a Julio Camejo como una de las personas con las que más conectan. Incluso aseguraron que tuvieron suerte de encontrarse en el reality, pues consideran que tienen personalidades muy similares.