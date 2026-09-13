“Su carrera ha sido por mañoso”: Pascal y Fernando arremeten contra granjero de La Granja VIP

Pascal y Fernando Lozada tuvieron una conversación en la que analizaron la actitud de uno de sus compañeros dentro de La Granja VIP. Ambos coincidieron en que, detrás de una apariencia de ingenuidad, podría existir una estrategia para pasar desapercibido dentro del reality.

Durante la charla, señalaron que el granjero “se la vende de pendejo”, aunque, desde su perspectiva, no sería tan ingenuo como aparenta. Pascal y Fernando incluso lo calificaron como una persona “muy mañosa” y cuestionaron la manera en que ha construido su carrera, sugiriendo que esa habilidad para moverse entre los demás podría haberle ayudado. Además, también criticaron su actitud y lo señalaron por considerarlo “huevón”.