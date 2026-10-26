“A ver si hacen algo más que dormir”: Manelyk lanza dardo tras su pleito con Natalia Alcocer

La tensión entre Manelyk y Natalia Alcocer continúa en La Granja VIP. Después de su enfrentamiento, Mane se mostró estresada por la reacción de Natalia, quien le habría dicho que ya no quería hablar con ella. Ante esta situación, Kunno comentó que Natalia tiene el ego muy subido, mientras la influencer dejó ver que no le preocupa demasiado el distanciamiento. Incluso, Manelyk lanzó una indirecta al expresar que espera que sus compañeros hagan algo más que dormir. Sus declaraciones agregan un nuevo capítulo al conflicto entre ambas y dejan abierta la posibilidad de que las diferencias sigan creciendo dentro de la competencia.