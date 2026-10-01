Manelyk quiere darle una oportunidad a Rafa Mercadante en La Granja VIP, pero pone una exigente condición

La convivencia entre Manelyk y Rafa Mercadante en La Granja VIP no ha sido la mejor, pues han protagonizado varios pleitos y en más de una ocasión dejaron claro que no quieren ni hablarse. No obstante, ahora que están tratando de llevar las cosas en paz, a ella se le ocurrió que sí podría darle una oportunidad para conocerlo y así saber si realmente es tan insoportable como piensa, no sin antes decir que tiene una condición.

Durante una charla con Kunno, la llamada "reina de los realities" reveló que está dispuesta a tener un acercamiento con el conductor. Lo que no sabe, es si esto funcionará, pues tiene cosas que no le agradan y que hasta le parecen fastidiosas, ya que considera que siempre está tratando de quedar bien.

"Lo voy a intentar, es que yo soy muy cerrada. El problema con él, es que siento que estoy hablando con un escuincle de 15 años puberto que quiere hacer reír. Sí sabe muchas cosas, tiene temas de conversación, pero eso, siento que estoy hablando con un puberto y me saca de mis casillas", dijo la influencer.

Rafa Mercadante y Manelyk han tenido muchos problemas en La Granja VIP|ESPECIAL

¿Manelyk y Rafa Mercadante podrían ser amigos? La condición para llevarse bien en La Granja VIP

Esta idea entusiasmó a Kunno, pues admitió que a él sí le cae bien Rafa la mayoría del tiempo. Esto porque si bien cree que sí tiene algunas actitudes que no son agradables, también piensa que desde un principio fueron demasiado rudos solo porque no querían convivir con personas nuevas y todas estas confrontaciones hicieron que hasta Niurka lo integrara a su equipo.

Kunno confesó que realmente no le cae mal Rafa Mercadante|ESPECIAL

Así que acordaron hacerle una propuesta directa para iniciar una amistad, pero su condición sería que no esté insistiendo en caerle bien y que tampoco quiera lucirse con todo lo que sabe. Todo porque justo hace unos días tuvieron un problema porque Rafa dijo que Manelyk era "neófita" y ella se lo tomó como un insulto a su inteligencia.

"Vamos a darnos la oportunidad. 5 días para que dejes de pensar que soy neófita y para que yo deje de pensar que eres un pend*j*. Pero mejor no le avisamos, porque si sabe va a ser peor", bromearon Kunno y Mane, quienes quedaron nominados en La Granja VIP por una traición y deberán estar encadenados como parte de su castigo.