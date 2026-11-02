Manelyk y Bebeshita PELEAN por la atención del “Mono” Osuna en La Granja VIP, ¿ya reemplazó a Kunno? (VIDEO)
A pesar de que esta unión parecía imposible al inicio de la temporada, Mario “Mono” Osuna se convirtió en uno de los mayores confidentes de Mane y Daniela.
Si bien Kunno es uno de los mejores amigos de Manelyk y Bebeshita, lo cierto es que en La Granja VIP encontraron a otro aliado con el que disfrutan pasar el tiempo: Mario “Mono” Osuna, al que acuden en búsqueda de ayuda para casi todo. Y para muestra, el momento en el que las Granjeras buscaron a su compañero para que les diera ideas en una actividad muy especial y hasta estaban peleando con quién trabajaría primero, todo mientras Guillermo estaba concentrado cocinando y no se les pasó por la mente refugiarse en él.