Manelyk RECHAZA una propuesta del Equipo Disfuncional en La Granja VIP: “Van a acabarse entre ellos”
La Resistencia tendría otro nombre en la mira y no sería Ivonne Montero
Manelyk contó a Mono y Kunno que integrantes del equipo disfuncional les propusieron sumarse al grupo integrado por Niurka, Julio y Kevyn, pero ella dejó claro que no estaba de acuerdo con esa alianza. Además, reveló que también le pidieron nominar a Ivonne Montero, una petición que decidió rechazar. La Granjera explicó que, desde su perspectiva, sus rivales terminarían enfrentándose entre ellos, pues ya comenzaban a nominarse dentro de su propio equipo. “Ya se habían tardado”, comentó. Por eso, La Resistencia tendría otro objetivo: nominar a Natalia. Si el equipo contrario decide poner a Ivonne en la placa, dos de sus integrantes podrían quedar en riesgo de eliminación y salir de La Granja VIP.