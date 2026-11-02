Manelyk confiesa que la voz del Tío Pepe la ABURRE en La Granja VIP

La voz del Tío Pepe provocó opiniones distintas entre Manelyk y Kunno dentro de La Granja VIP. Mientras ella comentó que su tono tan relajado le da sueño y hasta la aburre, Kunno tuvo una reacción completamente diferente al escucharla. El influencer explicó que, para él, esa manera tranquila de hablar le transmite paz y lo hace sentir relajado. Así, lo que para Manelyk puede resultar demasiado lento y somnoliento, para Kunno tiene un efecto reconfortante. La conversación dejó ver cómo los granjeros perciben de distintas formas la peculiar voz del personaje que los acompaña en la experiencia.