Sergio Mori dice que NO haría alianza con Eleazar Gómez “porque hace trampa”

Este martes, la dinámica entre los granjeros se llamó “La Noche de la Verdad”. Todos se enfrentaron a preguntas en que debían sincerarse, sobre su experiencia en La Granja VIP y sus compañeros. Sergio Mayer Mori dijo que no haría alianza con Eleazar Gómez, Alfredo Adame confesó quién es la persona más atractiva para él y Lola Cortés derramó lágrimas.