Sergio Mori dice que NO haría alianza con Eleazar Gómez “porque hace trampa”
En una dinámica de La Granja VIP, “La Noche de la Verdad”, Sergio Mayer Mori confesó que no haría alianza con Eleazar Gómez aunque eso le hiciera ganar.
Este martes, la dinámica entre los granjeros se llamó “La Noche de la Verdad”. Todos se enfrentaron a preguntas en que debían sincerarse, sobre su experiencia en La Granja VIP y sus compañeros. Sergio Mayer Mori dijo que no haría alianza con Eleazar Gómez, Alfredo Adame confesó quién es la persona más atractiva para él y Lola Cortés derramó lágrimas.
