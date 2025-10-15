¡Ni el Tío Pepe se salva de Manola Díez! Así la hizo enojar frente a los demás granjeros
Mientras el Tío Pepe evaluaba ante todos los granjeros la labor del Capataz, Manola Díez pasó un coraje porque no la dejaron terminar de hablar.
Como parte de su evaluación al Capataz, el Tío Pepe le pidió su opinión a los granjeros. A Manola Díez le dio oportunidad para hablar, pero ella se enojó porque no le permitieron terminar su idea. ¿Será que ni el Tío Pepe se salva de las peleas?
Galerías y Notas Azteca UNO