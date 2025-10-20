¡Manola Díez contra Sandra Itzel! La primera ACALORADA DISCUSIÓN de la semana en La Granja VIP
Sandra Itzel se molestó con Manola Díez porque la vio lavando la tapa de un bote de basura en donde lavan los trastes. La Bea le dio la razón a Sandra, y así reaccionó Manola.
“Lo que es no saber ser pobre”, dijo Manola Díez a Sandra Itzel esta mañana de lunes. La discusión inició porque Manola estaba lavando la tapa de un bote de basura en el mismo lugar donde lavan los trastes y con la misma esponja, por lo que Sandra le dijo que eso se hacía en el baño.
