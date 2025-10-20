inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
La Granja VIP 24/7
Video

“Ellos sí tenían colchón": los nuevos peones se quejan de dormir en el Granero

Tras pasar su primera noche durmiendo en el Granero como nuevos peones, Fabiola Campomanes, Lola Cortés, Lis Vega y Jawy hablaron sobre las incomodidades que pasaron.

La Granja VIP 24/7
Compartir
  •   Copiar enlace

Fabiola Campomanes, Lola Cortés, Lis Vega y Jawy Méndez son los nuevos peones de La Granja VIP. En su primera noche sufrieron varias incomodidades: Lola estuvo tosiendo por el polvo y la paja, mientras Fabiola tiene un dolor de espalda. “Ustedes la regaron horrible”, dice Jawy porque las granjeras estaban felices de estar en el Granero.

La Granja VIP
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×