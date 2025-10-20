“Ellos sí tenían colchón": los nuevos peones se quejan de dormir en el Granero

Fabiola Campomanes, Lola Cortés, Lis Vega y Jawy Méndez son los nuevos peones de La Granja VIP. En su primera noche sufrieron varias incomodidades: Lola estuvo tosiendo por el polvo y la paja, mientras Fabiola tiene un dolor de espalda. “Ustedes la regaron horrible”, dice Jawy porque las granjeras estaban felices de estar en el Granero.