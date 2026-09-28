¡Se viene una prueba de ingenio! Pascal explica el reto que definirá al próximo Capataz de La Granja VIP

La competencia por convertirse en el próximo Capataz ya tiene nuevo reto en La Granja VIP, y Pascal fue el encargado de leer las instrucciones para sus compañeros. En esta ocasión, los granjeros tendrán que demostrar su habilidad, concentración y rapidez para resolver un tangram, por lo que no solamente necesitarán fuerza o resistencia para conseguir la victoria. Las piezas deberán acomodarse correctamente para completar la figura indicada, mientras los participantes buscan avanzar antes que sus rivales. Con las reglas ya explicadas, comienza una nueva prueba en la que cualquier error podría hacerles perder valiosos segundos y, con ello, la oportunidad de conseguir el poder del Capataz.