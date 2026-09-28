¡Parece una pelea y no un baile! Así practican La Bebeshita y Fernando con Kevyn “Bicolor” en La Granja VIP

Lo que comenzó como una práctica de baile en La Granja VIP, rápidamente terminó pareciendo una clase de artes marciales. Kevyn “Bicolor” fue el encargado de mostrar los pasos, mientras Bebeshita y Fernando Lozada intentaban seguir cada movimiento, entre golpes al aire, movimientos rápidos y poses que parecían más propias del karate que de una coreografía. Los granjeros se divirtieron mientras practicaban, aunque el peculiar estilo de Kevyn hizo que la escena llamara la atención. ¿Será que están preparando una nueva coreografía o será el próximo entrenamiento secreto de La Granja VIP?