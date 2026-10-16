Mario “Mono” Osuna REVELA por qué esta fue su mejor semana en La Granja VIP: estas son sus razones

Mario “Mono” Osuna hizo un balance de la sexta semana de La Granja VIP y aseguró que, desde su perspectiva, fue una de las mejores que ha vivido dentro del reality. Durante una conversación con otros granjeros, el participante repasó algunos de los acontecimientos que más destacó, entre ellos las victorias de Kevyn “Bicolor” Contreras y Azalia Ojeda, así como los cara a cara que protagonizó.

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¿Por qué Mario “Mono” Osuna considera que la sexta semana de La Granja VIP fue una de las mejores?

“Voy a confesar algo”, comenzó diciendo Osuna antes de compartir su opinión sobre los últimos acontecimientos de La Granja VIP. “La semana 6 de La Granja VIP para mí va a ser una de las mejores semanas de La Granja VIP”, aseguró el participante, quien destacó las competencias, los cara a cara y los resultados obtenidos por algunos de sus compañeros.

Uno de los primeros momentos que mencionó fue la victoria de Kevyn “Bicolor” Contreras, quien el miércoles 14 de octubre ganó el Huevo Dorado durante la prueba denominada La Cosecha Extrema. En esta competencia, dos equipos tuvieron que recolectar 15 manzanas y superar un desafío contra reloj.

Gracias a su triunfo, Kevyn obtuvo un beneficio que le permitió modificar la tabla de nominados: salvó a Ivonne Montero y nominó directamente a Julio Camejo, quien pasó a estar en riesgo de eliminación.

Mono también recordó sus propios cara a cara, que incluyó entre los acontecimientos más importantes de la semana. Durante La Asamblea del miércoles 14 de octubre, el granjero recibió varios votos y respondió a los señalamientos de sus compañeros. Además, el martes 13 había conseguido ganar El Duelo, resultado que le permitió evitar la nominación en esa instancia.

Otro de los acontecimientos que destacó fue la victoria de Azalia Ojeda, “La Negra”, en el Juego por la Salvación del jueves 15 de octubre. La granjera se enfrentó a Kevyn Contreras y Julio Camejo en una competencia que le permitió salir de la tabla de nominados y mantenerse fuera de riesgo de eliminación para el domingo.

El resultado tuvo un significado especial para Azalia, quien recordó a su familia durante la competencia. Mono también manifestó su alegría por la victoria de su compañera.

