Bebeshita le CONFIESA a Julio Camejo que notó un cambio en él en La Granja VIP: “Sentí que cambiaste”

Daniela Alexis “Bebeshita” le confesó a Julio Camejo que había notado un cambio en su relación dentro de La Granja VIP. La participante recordó que anteriormente sentía una conexión especial con él, pero aseguró que esa cercanía comenzó a cambiar después de una dinámica en la que ambos estuvieron amarrados. Incluso, reconoció que llegó a preguntarse si el cariño que le demostraba era sincero.

Durante la conversación, Bebeshita también explicó por qué decidió no echarle tierra al granjero en otra actividad y recordó un comentario que él le hizo sobre sus canciones.

La Granja VIP: Bloqueo para el Juego de Salvación por nominación entre Granjeros; todo lo que pasó hoy, 15 de octubre

Bebeshita le confiesa a Julio Camejo por qué sintió que cambió con ella en La Granja VIP

La participante comenzó recordando cómo era su convivencia con Julio antes de una dinámica que los mantuvo unidos físicamente. Según explicó, disfrutaba compartir actividades con él y buscaba que participaran juntos en distintos momentos, especialmente cuando se trataba de cantar.

“Yo sentía antes una conexión especial contigo, como que decía: ‘Ay, Julio, canta conmigo’”, recordó.

Sin embargo, aseguró que su percepción cambió cuando terminó aquella actividad y cada uno continuó por su lado. “Pero después de que nos amarraron y así, y nos soltaron y cada quien fue por su camino, sentí que cambiaste”, le confesó directamente.

Bebeshita reconoció que llegó a interpretar aquella distancia como una señal de que Julio solamente se había acercado a ella porque estaban obligados a permanecer juntos.

“Yo dije: ‘Su amor es falso. Nada más me quiso porque estaba a fuerza amarrado conmigo’”, expresó.

La participante también reveló que había compartido sus dudas con Kevyn “Bicolor” Contreras, a quien le comentó que sentía que Julio ya no la trataba de la misma manera.

“Siento que le caigo mal, o sea, siento que no sé qué pasó, que ya no siento que es el mismo conmigo”, recordó sobre aquella conversación.

Además, explicó que aunque había considerado echarle tierra a Julio, finalmente prefirió no hacerlo para evitar perjudicarlo.

“No te eché tierra justo por eso, porque dije: ‘No le quiero echar tierra a alguien que no quiero perjudicar’”, señaló.

Bebeshita recuerda el comentario de Julio Camejo que le hizo sentir mal

La música también ocupó un lugar importante en la conversación. Bebeshita recordó que había querido integrarse al Trío Ternura, pero que finalmente comenzó a componer sus propias canciones porque no la invitaron a formar parte del grupo musical.

Entre bromas sobre su participación como seguidora del grupo, la granjera explicó que cantar es una actividad que disfruta tanto dentro como fuera de La Granja VIP.

“Yo siempre hago las cosas por divertirme, porque me hace feliz, porque me encanta cantar y sueño con que tengo un hit mundial algún día”, compartió.

Sin embargo, recordó que uno de los comentarios de Julio sobre sus composiciones le había resultado desagradable. Según contó, el granjero le dijo que sus canciones no tendrían éxito.

“Sentí feo cuando pasaste y me dijiste: ‘Las tuyas no van a pegar’. Y dije: ‘Pero el sol sale para todos’”, expresó.

