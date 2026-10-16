Niurka CRITICA a Mono Osuna en La Granja VIP y explica por qué cambió su opinión sobre él: “A mí me faltó al respeto”

Niurka Marcos volvió a cuestionar el comportamiento de Mario “Mono” Osuna en La Granja VIP, esta vez durante una conversación con Pimpinela Escarlata, en la que explicó por qué mantiene una opinión negativa sobre el deportista. La actriz aseguró que su postura responde al trato que recibió de su compañero y señaló que otras celebridades pueden tener una percepción diferente porque sus experiencias con él no han sido las mismas.

En la charla, en la que también participó Natalia Alcocer, Niurka habló sobre las diferencias que pueden existir entre la imagen que un granjero proyecta ante sus compañeros y la manera en que se relaciona con cada uno. Además, recordó que ya había expresado personalmente sus cuestionamientos a Mono.

Niurka Marcos nomina a Mario “Mono” Osuna al detallar las diversas ocasiones en que ha sido desafiada por él en La Granja VIP

¿Qué dijo Niurka Marcos sobre Mario “Mono” Osuna en La Granja VIP?

Niurka fue contundente al explicar por qué no comparte las opiniones favorables que otros participantes tienen sobre el deportista. Según la actriz, el comportamiento de una persona puede ser valorado de distintas maneras dependiendo del trato que haya tenido con cada compañero.

“Los que hablan bonito de ti es porque los has tratado bien. A mí me has faltado el respeto”, expresó al referirse a Osuna, antes de utilizar un calificativo ofensivo para describir su opinión sobre él.

La conversación continuó con sus cuestionamientos sobre la actitud del exfutbolista. Niurka sostuvo que ya le había señalado directamente aquello con lo que no estaba de acuerdo y recordó las palabras que utilizó cuando habló con él.

“Tú sabes que no lo hiciste bien. Tú sabes que no lo hiciste bien”, relató la actriz, al reproducir lo que, según explicó, le había dicho anteriormente a Mono.

En otro momento, la conversación giró hacia las relaciones entre los participantes y la posibilidad de que cambien conforme avance la competencia. Ante ese escenario, la actriz aseguró que no estaba especialmente preocupada por su permanencia.

“La que menos preocupada está acá adentro soy yo, porque yo sé perfectamente allá afuera cómo juega la gente”, afirmó, haciendo referencia al papel que tiene el público en el reality.

