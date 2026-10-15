“Ten cuidado": Niurka ADVIERTE a Kevyn Bicolor y pone en juego su relación con Bebeshita en La Granja VIP

Niurka advirtió a Kevyn Contreras “Bicolor”. La vedette vio al comediante muy cercano a Daniela Alexis “La Bebeshita”, una relación que comienza a generar preocupación en dicho equipo. Niurka le recomendó a Bicolor que tenga cuidado, ya que estar mucho tiempo junto a ella podría perjudicar su juego. La reacción de Kevyn era esperable.