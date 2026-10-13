Natalia Alcocer REVELA en La Granja VIP que no recibe ayuda con sus hijas: “Hace cinco años desapareció”

Natalia Alcocer volvió a hablar sobre su vida familiar durante una conversación con sus compañeros de La Granja VIP. La granjera contó cuánto le cuesta cubrir la educación de sus hijas y aseguró que Juan José Chimal, su expareja, dejó de apoyarla hace cinco años.

La conversación comenzó cuando Natalia mencionó el dinero que destina a la educación de sus hijas. “Yo no te digo lo que yo pago de colegiaturas”, comentó. Después, cuando uno de sus compañeros le preguntó si recibía ayuda económica, la participante respondió: “No, solamente me ayuda Michael”, en referencia a Michael Cohn, con quien también tiene una hija.

Fue entonces cuando la granjera hizo una declaración sobre su expareja: “Juan, desde hace cinco años, se desapareció”.

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¿Qué pasó entre Natalia Alcocer y Juan José Chimal?

Alcocer y Chimal estuvieron casados durante seis años y tuvieron dos hijas, Bruna y Leonor. Sin embargo, su separación dio paso a un largo proceso legal, durante el cual la actriz denunció a su expareja por violencia física, psicológica y económica, además de acusarlo de incumplir con sus obligaciones de manutención.

Uno de los episodios más conocidos ocurrió en marzo de 2023, cuando Alcocer fue detenida al salir de una audiencia en los juzgados familiares de la Ciudad de México. El arresto se debió a un presunto incumplimiento de una convivencia programada entre sus hijas y su padre. No obstante, la actriz aseguró que nunca recibió la notificación judicial porque había sido enviada a un domicilio donde ya no vivía. En ese momento, explicó que enfrentaba un arresto administrativo de 12 horas y denunció irregularidades en el procedimiento.

La situación se complicó porque Alcocer tenía aproximadamente siete meses de embarazo. Después de su detención, presentó contracciones prematuras y tuvo que ser trasladada a un hospital. Posteriormente, confirmó que tanto ella como su bebé se encontraban estables. Durante ese periodo, también aseguró que Chimal llevaba cerca de 22 meses sin pagar la pensión alimenticia de sus hijas.

El proceso por violencia familiar continuó durante los años siguientes. En 2025, Chimal recibió una sentencia de 11 meses de prisión por violencia familiar, además de una obligación de indemnización.