¿No hay pesas? ¡No hay problema! Los peones de La Granja VIP brillan por su creatividad para entrenar (VIDEO)
‘El Patrón’ Alberto del Río, Lis Vega y La Bea se valieron de botes de limpiador líquido multiusos para hacer ejercicio
Como no pueden hacer uso del gimnasio de La Granja VIP por ser los peones de esta semana, ‘El Patrón’ Alberto del Río, Lis Vega y La Bea brillaron por su creatividad al valerse de botes de limpiador líquido multiusos para hacer ejercicio durante la preparación de la comida.
Galerías y Notas Azteca UNO