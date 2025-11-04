inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
La Granja VIP 24/7
¿No hay pesas? ¡No hay problema! Los peones de La Granja VIP brillan por su creatividad para entrenar (VIDEO)

‘El Patrón’ Alberto del Río, Lis Vega y La Bea se valieron de botes de limpiador líquido multiusos para hacer ejercicio

La Granja VIP 24/7
Como no pueden hacer uso del gimnasio de La Granja VIP por ser los peones de esta semana, ‘El Patrón’ Alberto del Río, Lis Vega y La Bea brillaron por su creatividad al valerse de botes de limpiador líquido multiusos para hacer ejercicio durante la preparación de la comida.

La Granja VIP
Alberto del Río
Lis Vega
La Bea
