Omahi sorprende con sus revelaciones fuera de La Granja VIP: “No aguantaba otra semana”

Después de su salida de La Granja VIP, Omahi rompió el silencio y habló sin filtros sobre su experiencia en el reality. Aunque sus compañeros lamentaron su partida, el creador de contenido reconoció que su salida fue un alivio, pues aseguró que no habría resistido una semana más dentro del encierro.

¿Por qué Omahi decidió no continuar en La Granja VIP?

Durante su visita a La Granja VIP Digital, Omahi compartió con Mallezaa algunos detalles sobre su paso por el programa y explicó por qué se sentía agotado física y emocionalmente. Su eliminación llegó después de una semana complicada, pues primero fue mencionado en la Asamblea de Nominación por Lola Cortés, y aunque no fue uno de los principales nominados ese día, terminó en la placa de eliminación tras el cambio de reglas en el Viernes de Traición.

El influencer admitió que en ese punto ya estaba mentalmente fuera del juego. Sus constantes momentos de cansancio y las condiciones al ser peón lo llevaron a querer salir, a pesar de que sus compañeros intentaron animarlo. “No aguantaría otra semana ahí”, reconoció cuando Mallezaa le preguntó si prefería seguir en La Granja VIP como peón o seguir eliminado.

¿A quiénes apoyaría Omahi dentro del reality?

Ya fuera de La Granja VIP, Omahi se mostró más relajado y con buen humor. En su charla reveló a quiénes considera sus favoritos para ganar, mencionó Alberto “El Patrón”, Sergio y Kike, a quienes ve como los competidores más completos. También destacó la energía positiva de Lis Vega, con quien habría preferido compartir tareas por su actitud alegre y trabajadora.

Sobre su relación con Lola Cortés, quien lo nominó, aseguró que no hubo rencores y que entendió las razones de su decisión. Incluso dijo que la actriz fue respetuosa y que sus palabras no le generaron enojo. Cabe mencionar que en su Legado, nominó a Lola con un breve mensaje que, más que incomodarla, le tocó el corazón, pues le dijo que la nominaba porque sabía que lo necesitaba y que quizá sintiéndose cerca de salir, ella pudiera descubrir si realmente quiere irse o quedarse.

Finalmente, Omahi opinó que Fabiola Campomanes aún tiene mucho que ofrecer dentro del reality y que Eleazar Gómez podría ser el siguiente en “reventar” dentro del juego.

Aunque su paso fue corto, los seguidores de La Granja VIP recordarán a Omahi por su autenticidad y su forma de tomarse las cosas con calma, incluso cuando el fuego de la competencia estaba en su punto más alto.

