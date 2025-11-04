Vino caliente, la bebida fácil para disfrutar del clima de diciembre

Además del ponche, existe el vino caliente, una preparación caliente que suele hacerse en diciembre, en especial durante las fiestas de Navidad. Una bebida fácil de hacer que se destaca por tener un fuerte sabor del vino tinto y notas dulces de los cítricos que se le colocan, siento una gran opción para disfrutar del clima de diciembre.

¡Preparamos unas deliciosas velitas de queso y galletas de nuez! [VIDEO] Esta mañana, vísperas de Navidad, preparamos unas deliciosas velitas de queso y galletas de nuez para disfrutar en familia antes de la cena.

Si todavía no te has atrevido a probarlo, o tienes ganas de degustar su sabor por primera vez, entonces prepárate, porque te vamos a explicar cómo hacerlo con unos sencillos pasos. La receta te encantará y querrás hacerlo cada año sin falta.

¿Cómo se prepara el vino caliente?

El Glühwien, o también conocido como vino caliente, es una bebida fácil de hacer. Antes de empezar con la receta, es importante que cuentes con los siguientes ingredientes:

750 mililitros de vino tinto

80 gramos de azúcar

Cáscara de una naranja y el jugo de la naranja.

Cáscara de un limón

Una estrella anís

2 ramas de canela

1 estrella anís

4 clavos de olor

Pizca de nuez moscada

1 trozo de jengibre

Ya que tenemos todos los insumos, procedemos a la preparación. Así que realiza los siguientes pasos para que puedas disfrutar de la bebida durante el clima de diciembre, una receta que querrás hacer diario:

En una olla coloca el azúcar, todas las especias y cubre con vino, mezcla hasta disolver. Después agrega todo el vino restante, cocina por otros 15 minutos, empleando un fuego medio y evitando que hierva. Pasado el tiempo, probamos el dulzor. De ser necesario, agrega más azúcar. Antes de servir, colamos y disfrutamos.

¿Cuál es la mejor manera de servir vino caliente?

Aunque no existe una forma exacta de servir el vino caliente, sí hay elementos clásicos que se suelen colocar en la preparación, para que tenga un aspecto suculento. Principalmente, se recomienda servirlo en tazas resistentes al calor. Puedes usar cualquiera, pero las más recomendadas son las de vidrio.

Para decorar, en cada taza agrega una rodaja de naranja, una rama de canela y anís estrellado. Le dará un aspecto muy navideño. Ahora que ya sabes cómo preparar la bebida fácil, inténtalo en casa y disfruta de su gran sabor, un elixir ideal para aguantar el clima de diciembre.