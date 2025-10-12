La Granja VIP| ¡Con carisma y mucha alegría así fue la entrada de Manola Díez a La Granja VIP!
La actriz sorprendió a todos con su entrada llena de energía positiva y buen humor.
¡La diversión continúa en La Granja VIP! Manola Díez hizo su entrada al reality demostrando carisma, alegría y una energía contagiosa que inmediatamente conquistó al público y a sus compañeros. Con su característico entusiasmo, Manola promete llenar la granja de momentos divertidos, auténticos y llenos de emoción.
