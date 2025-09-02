Tiene 33 años, participó en Miss Universo y ahora será la co-conductora OFICIAL de La Granja VIP

Ya es una realidad, nuestra querida Kristal Silva se une al equipo de La Granja VIP, como co-conductora y de la mano de Adal Ramones, nos dará las primicias y toda la información que se viva dentro del reality que ya está dando de qué hablar.

Kristal Silva: De Miss Universo a co-conductora de La Granja VIP

Kristal estudió Administración de Empresas; sin embargo, siempre tuvo la visión de participar en pasarelas y desfiles de moda, por lo que nunca dejó de prepararse hasta llegar a Miss Universo, donde participó con 85 candidatas de distintas partes del mundo, así que fue en 2016 vivió uno de sus mayores éxitos al entrar al top 9 de dicho concurso, donde ganó gran popularidad gracias a su carisma, inteligencia y, por supuesto, belleza.

Desde el 2018 hemos podido ser partícipes de su crecimiento en TV Azteca, puesto que se unió como conductora al Matutino Venga La Alegría y se convirtió en una de las favoritas del público, pues jamás ha perdido su sencillez y pasión por lo que hace.

Todas las mañanas, Kristal Silva lleva alegría a miles de hogares, por medio de cápsulas de “Ponte Bonita”, en donde da consejos de belleza para todas las mujeres y además, ha creado una increíble mancuerna con sus compañeros conductores.

Dentro de su vida personal, la conductora siempre ha compartido detalles con sus fanáticos. En el 2019, Kristal hizo público su compromiso con Luis Ángel, después de 11 años de noviazgo, y hoy viven felizmente casados.

En este 2025, podremos ver a Kristal en una nueva faceta y no tenemos duda de que lo hará increíble gracias a su simpatía y el poder que tiene de transmitir emociones al público. Estamos más que emocionados por verla en este nuevo reto como co-conductora en La Granja VIP, el reality show que dejará a todos con la boca abierta.

