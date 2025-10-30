VIDEO| Doble festejo para Kim Shantal en La Granja VIP: ¡queso Oaxaca y un pastelito de La Bea!

Luego de una cardíaca Asamblea que encendió las emociones en La Granja VIP, las celebridades se unieron en un emotivo momento para cantarle Las Mañanitas a Kim Shantal por su cumpleaños: ¡fue un doble festejo porque la mordida fue para un queso Oaxaca, pero además La Bea sacó un regalito más directamente de la suite del Capataz!