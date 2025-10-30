inklusion logo Sitio accesible
VIDEO| Doble festejo para Kim Shantal en La Granja VIP: ¡queso Oaxaca y un pastelito de La Bea!

Nuestra querida granjera cumplió 32 años este 30 de octubre; ¡hubo festejo con todo y Mañanitas!

ESPECIAL/TV AZTECA

Luego de una cardíaca Asamblea que encendió las emociones en La Granja VIP, las celebridades se unieron en un emotivo momento para cantarle Las Mañanitas a Kim Shantal por su cumpleaños: ¡fue un doble festejo porque la mordida fue para un queso Oaxaca, pero además La Bea sacó un regalito más directamente de la suite del Capataz!

La Granja VIP
Kim Shantal
