VIDEO| Doble festejo para Kim Shantal en La Granja VIP: ¡queso Oaxaca y un pastelito de La Bea!
Nuestra querida granjera cumplió 32 años este 30 de octubre; ¡hubo festejo con todo y Mañanitas!
ESPECIAL/TV AZTECA
Luego de una cardíaca Asamblea que encendió las emociones en La Granja VIP, las celebridades se unieron en un emotivo momento para cantarle Las Mañanitas a Kim Shantal por su cumpleaños: ¡fue un doble festejo porque la mordida fue para un queso Oaxaca, pero además La Bea sacó un regalito más directamente de la suite del Capataz!
Galerías y Notas Azteca UNO