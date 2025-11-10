¡Los nuevos peones SE QUEDARON DORMIDOS! Mira a Lis Vega intentando despertarlos

Kim Shantal, Alfredo Adame, Eleazar Gómez y Sergio Mayer Mori son los nuevos peones en la quinta semana de La Granja VIP. Tras su primera noche, todos se levantaron tarde para iniciar sus labores. Cabe mencionar que Alfredo y Sergio cumplieron algunas horas de guardia nocturna de la vaca “Jacinta”, que está a punto de parir.