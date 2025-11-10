Confirman corte de agua masivo en CDMX; ¿qué colonias serán afectadas durante 15 días?

La Ciudad de México, más específicamente algunas colonias de la capital del país, deberán sufrir los estragos del corte de agua masivo que se espera y que durará un lapso de alrededor de 15 días, por lo que los habitantes de estas calles tendrán que limitar mucho este vital líquido durante las próximas dos semanas.

Serán miles de capitalinos los que se verán afectados por el servicio hídrico del Valle de México luego del esperado corte de agua masivo que se vislumbra en la CDMX, mismo que se mantendrá durante los próximos 15 días y que se restaurará a finales de noviembre del 2025.

¿Qué colonias serán afectadas por el corte de agua masivo en CDMX?

Fue a través de sus redes sociales que la Secretaría de Gestión Integral del Agua, correspondiente al Gobierno de la CDMX, confirmó que aplicó un corte de agua parcial en algunas localidades del centro del país. La razón de lo anterior deriva de trabajos de rehabilitación que se realizan actualmente.

Cabe mencionar que estas maniobras afectan principalmente a dos alcaldías: Tláhuac y Milpa Alta. Según informa la Segiagua, este corte se realiza en el cierre del Pozo Tecomitl 13, el cual durará alrededor de 15 días para, una vez superado este periodo de tiempo, las condiciones se restablecen de manera completa.

Vale indicar que el corte del agua comenzó desde el pasado 6 de noviembre y habrá una baja presión del agua en lugares como Barrio de Noxcalco, San Antonio Tecomitl, San Pedro Tláhuac, San Francisco Tlaltenco, San Juan Ixtayopan, San Nicolás Tetelco y San Andrés Mixquic.

¿Cuáles son las recomendaciones de las autoridades ante este corte de agua?

La Segiagua pidió a los habitantes que serán afectados por este corte de agua masivo cuidar el vital líquido de mejor manera, usando solo para actividades completamente necesarias a lo largo de estos días. Por ende, recomienda no desperdiciarla en asuntos sin importancia.