Kenny Avilés y Erik Rubin en portada de revista… ¿Desnudos?

Kenny Avilés sorprendió dentro de La Granja VIP 2 al contar una peculiar anécdota relacionada con Erik Rubín y la revista Playboy. Durante la conversación, la participante mencionó que ambos habrían aparecido en una portada de la publicación, detalle que de inmediato llamó la atención de sus compañeros por la posibilidad de que se tratara de una sesión en la que posaron con poca ropa.

El comentario provocó curiosidad entre los granjeros, pues Kenny no se quedó únicamente con el nombre del cantante, sino que abrió la puerta a una historia que pocos conocían sobre su relación con la famosa revista. La revelación surgió de manera casual durante la plática y rápidamente se convirtió en tema de conversación dentro de la casa.