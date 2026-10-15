Venga La Alegría | Programa 15 de octubre 2026 Parte 1 | El recuento de la emergencia de Laura Bozzo, la Asamblea de La Granja VIP y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 15 de octubre 2026, parte 1: Todo sobre el estado de salud de Laura Bozzo, Maribel Guardia habló de las cenizas de su hijo, Victoria Ruffo reaccionó al video de IA donde recibiría una cachetada, Jorge Lozano compartió consejos para despertar la fuerza interior, las denuncias de la Ciudad Destrampada, aprendimos a hacer pan de muerto para las ofrendas y la receta de conos rellenos de carne.

También, las imágenes que revelarían el paradero de Luis Miguel y la reacción de Benny Ibarra al primer capítulo de Timbiriche. Además, un espectacular cambio de imagen y lo más destacado de la Asamblea de La Granja VIP del 14 de octubre 2026. ¡Venga La Alegría!