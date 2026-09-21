¿Pablo Montero y María Karunna fueron novios? El cantante revela TODO de su “romance” en La Granja VIP
El nuevo Granjero ya está dando mucho de qué hablar y sus compañeros no perdieron el tiempo para preguntarle si es verdad que anduvo con María Karunna.
Pablo Montero es el nuevo integrante de La Granja VIP y, curiosamente, su llegada coincidió con la eliminación de María Karunna, con la que lo une un pasado muy llamativo. Esto porque existen rumores de que tuvieron un romance y los Granjeros no dudaron en preguntarle si esto era verdad. Al respecto, el cantante admitió que realmente nunca pasó nada entre ellos, sino que él era su admirador y sí despertó su atención cuando María protagonizó una portada muy atrevida.