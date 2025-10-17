¿Masticar ajo crudo o una gota de limón en el ojo? Noche de retos extremos en La Granja VIP
Los granjeros organizaron un juego que consistía en cumplir retos “extremos”. Sergio Mori y Kim Shantal fueron los más valientes.
Esta noche de jueves, en La Granja VIP se armó un juego de retos extremos entre Sergio Mori, Jawy, Eleazar Gómez, Kim Shantal, Sandra Itzel y Omahi. Entre los retos, se encontraba meterse una cucharada de pimienta en la boca o una gota de limón justo en el ojo. Sergio y Kim fueron los más valientes, aunque Eleazar resultó bastante difícil de convencer.
