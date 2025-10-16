¡Arre! La Bea se le subió a El Patrón (literal) y le agarró todo: la escena más viral de La Granja VIP

Entre actividades, bromas y buena vibra, La Granja VIP volvió a regalarnos uno de esos momentos que hacen estallar las redes. Esta vez fue protagonizado por La Bea y El Patrón, quienes sin planearlo se convirtieron en tendencia gracias a una escena que mezcló humor, confianza y un toque de locura granjera.

¿Qué pasó entre La Bea y El Patrón en La Granja VIP?

Mientras aprovechaban una pausa durante las labores del día, La Bea lanzó una propuesta inesperada: pidió que El Patrón la cargara “de a caballito”. Lejos de sorprenderse, él aceptó de inmediato y hasta buscaron un banco para que se pudiera subir. Teo fue testigo y hasta cómplice de los comentarios, risas y uno que otro doble sentido entre ambos.

Las carcajadas no faltaron cuando La Bea, ya montada en sus hombros, tuvo que buscar de dónde agarrarse, lo que llevó a El Patrón a pedirle que no tocara más allá con una frase que provocó risas entre todos. El recorrido fue breve, pero suficiente para dejar claro que la química entre ellos es única, aunque ellos mismos aclararon que todo se trata de diversión.

¿Hay coqueteo o fue solo una broma?

La escena rápidamente generó especulaciones, pero ambos dejaron claro que son personas casadas y que el momento no pasó de una dinámica amistosa. Incluso Teo bromeó al decir que él se encarga de vigilar que no haya infidelidades, para rematar el momento con más risas del grupo.

El Patrón no perdió la oportunidad de alardear un poco al decir que La Bea no pesa nada, y ella, fiel a su estilo, respondió con humor, al dejar entrever que si de confianza se trata, en la granja hay de sobra.

¿Dónde ver el momento viral de La Bea y El Patrón?

Este tipo de escenas solo se viven en La Granja VIP y puedes disfrutarlas al máximo en la experiencia 24/7 a través de la app y el sitio web de TV Azteca En Vivo o por Disney+. Cada día trae nuevas sorpresas, bromas inesperadas y momentos virales que hacen del programa una de las apuestas más divertidas de la temporada.