Estos son los signos zodiacales de los participantes de La Granja VIP

La Granja VIP es un reality show muy visto por el público, donde pueden ver a sus celebridades favoritas enfrentarse a todo tipo de retos, experimentando en carne propia lo que es la vida rural, poniendo a prueba sus sentidos.

Ante el fuerte interés por sus participantes, son muchos los usuarios que desean conocer más sobre los participantes. Es así que te diremos cuáles son los signos zodiacales de cada uno de ellos. No te pierdas de la información.

¿Cuál es el signo zodiacal de cada participante?

En La Granja VIP, podemos ver a todo tipo de participantes, donde cada uno de ellos se destaca por tener personalidades únicas, talentos y edades diferentes. Por lo tanto, los signos zodiacales son diversos. Te diremos el horóscopo de cada uno de ellos, según su nacimiento:

Sergio Mayer Mori: 7 de febrero, acuario

Lola Cortes: 23 de octubre, escorpio

La Bea: 09 de agosto, leo

Omahi: 12 de diciembre, sagitario

Kike Mayagoitia: 21 de febrero, acuario

Manola Diez: 28 de junio, cáncer

César Doroteo: 21 de abril, tauro

Kim Shantal: 30 de octubre, escorpio

Jawy: 7 de octubre, libra

Alfredo Adame: 10 de junio, géminis

Alberto del Río: 25 de mayo, géminis

Sandra Itzel: 31 de diciembre, capricornio

Lis Vega: 20 de octubre, libra

Carolina Ross: 23 de septiembre, libra

Eleazar Gómez: 29 de mayo, géminis

Fabiola Campomanes: 30 de julio, leo

¿Cómo puedo votar en La Granja VIP?

Para que tus celebridades puedan seguir en el reality de La Granja VIP, es necesario que el público haga las votaciones de sus participantes favoritos. El proceso para escogerlos es más sencillo de lo que parece, puedes hacerlo de las siguientes maneras:

Desde internet: Entra a lagranja.tv/vota

Desde la app de TV Azteca: Da clic en la votación del reality y realiza la repartición de tus votos.

Ahora que ya sabes los signos zodiacales de tus artistas y la forma de votar, podrás hacer la selección de tus concursantes favoritos. Así que no dejes pasar la oportunidad, y conéctate a las ceremonias de eliminación.